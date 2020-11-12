«Горе от ума!» В Госдуме объяснили нехватку лекарств в России
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на брифинге НСН назвал маркировку медикаментов абсолютно несвоевременной.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова на тему: «Госдума в борьбе с коронакризисом: кто поддержит россиян?»
Борьба с пандемией выявила слабые места российской системы здравоохранения: в больницах не хватает коек, а в аптеках лекарств.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обвинил в дефиците лекарств и росте цен на них несвоевременную реформу с маркировкой медикаментов.
«Здесь я вспомню классическое грибоедовское «Горе от ума». Осенний дефицит и подорожание лекарств - это рукотворное явление. Кто-то «такой умный» решил, что нужно ввести QR-коды на всех медикаментах. В мирное время, когда нет пандемии, это, возможно, имело бы смысл, но сейчас оказалось, что система не готова. Ни участники, ни производители, ни склады, ни аптеки, никто. Огромное количество лекарств зависло на складе. Это привело к тому, что появился дефицит и рост цен до 400%. Это абсолютно недопустимо! Участники фармацевтического рынка говорят, что нужно как минимум до следующего лета откладывать эту маркировку либо по готовности. А сегодня получилась полная ерунда! Нужно спасать людей, а не думать об этой цифровизации, о котором так любят говорить в нашем правительстве», - заявил он.
Ранее Сергей Миронов назвал главные задачи правительства в условиях непрекращающейся пандемии коронавируса. По его словам, главной задачей является обеспечение граждан лекарствами и лечением заболевших. Помимо этого важнейшей проблемой в стране он считает сохранение рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru