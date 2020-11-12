«Горе от ума!» В Госдуме объяснили нехватку лекарств в России

«Здесь я вспомню классическое грибоедовское «Горе от ума». Осенний дефицит и подорожание лекарств - это рукотворное явление. Кто-то «такой умный» решил, что нужно ввести QR-коды на всех медикаментах. В мирное время, когда нет пандемии, это, возможно, имело бы смысл, но сейчас оказалось, что система не готова. Ни участники, ни производители, ни склады, ни аптеки, никто. Огромное количество лекарств зависло на складе. Это привело к тому, что появился дефицит и рост цен до 400%. Это абсолютно недопустимо! Участники фармацевтического рынка говорят, что нужно как минимум до следующего лета откладывать эту маркировку либо по готовности. А сегодня получилась полная ерунда! Нужно спасать людей, а не думать об этой цифровизации, о котором так любят говорить в нашем правительстве», - заявил он.

Ранее Сергей Миронов назвал главные задачи правительства в условиях непрекращающейся пандемии коронавируса. По его словам, главной задачей является обеспечение граждан лекарствами и лечением заболевших. Помимо этого важнейшей проблемой в стране он считает сохранение рабочих мест.

