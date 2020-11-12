Миронов призвал поддержать бизнес во время пандемии

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова на тему: «Госдума в борьбе с коронакризисом: кто поддержит россиян?»

Вторая волна пандемии продолжает размывать доходы россиян и экономику страны. Закредитованность населения выросла за год настолько, что законодатели задумались о полном запрете микрофинансовых организаций. Кроме того, борьба с пандемией выявила слабые места российской системы здравоохранения: в больницах не хватает коек, а в аптеках лекарств.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал главные задачи правительства в условиях непрекращающейся пандемии коронавируса.

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«Главная задача – это, прежде всего, обеспечение лекарствами наших граждан и обеспечение лечением тех, кто заболел. В том числе бесплатными масками. 140 миллионов масок лежат на складе, их стоит уже начать раздавать хотя бы пожилым людям и малоимущим. А главная проблема в стране сейчас – это сохранение рабочих мест. Очень много предприятий закрывается или готовится закрыться. Льготный кредит на зарплату продлен до января 2021 года, но мы считаем, что его должны продлить на весь следующий год. Если люди лишатся работы, это приведет к еще большему обнищанию нашего населения. И здесь такие меры, как обязательный мораторий на банкротство малых и средних предприятий, обязательное продление льготных кредитов, обязательная, возможно, и дополнительная финансовая помощь пострадавшим предприятиям. Нужно внимательнейшим образом смотреть на все проблемы малого и среднего бизнеса и максимально им содействовать и помогать», - заявил он.

Ранее сообщалось, что российским губернаторам поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса. В поручении правительства отмечается, что главы регионов могут принимать решения о дополнительных ограничительных мерах, но не допуская негативных экономических последствий решений.

