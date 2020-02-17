Гордон обратилась в СК из-за слов протоиерея Смирнова о «бесплатных проститутках»
Телеведущая и юрист Екатерина Гордон пожаловалась на протоиерея Дмитрия Смирнова в Следственный комитет РФ. Она потребовала провести проверку его слов о женщинах, живущих в гражданском браке.
Ранее в ходе общения с участниками православного сообщества OrthodoxBRO протоирей выступил против гражданских браков и сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Позднее Дмитрию Смирнову пришлось объяснять свое высказывание. Он отметил, что хотел просто обратить внимание на проблему семьи и что пытался защитить женщин. Меж тем, осуждает в гражданском браке он совсем не женщин, а мужчин.
По мнению Гордон, слова Смирнова могут послужить поводом к привлечению его к ответственности по статье 282 статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает телеканал «360».
Юрист обратилась с соответствующим заявлением также в прокуратуру и МВД.
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова.
Председатель Союза женщин РФ, сенатор Екатерина Лахова отметила, что сказанное протоиереем Димитрием Смирновым о гражданских женах - некрасиво и неправильно. При этом она отметила, что каждый защищает традиционную семью, делая это как может.
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