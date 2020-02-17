Гордон обратилась в СК из-за слов протоиерея Смирнова о «бесплатных проститутках»

Телеведущая и юрист Екатерина Гордон пожаловалась на протоиерея Дмитрия Смирнова в Следственный комитет РФ. Она потребовала провести проверку его слов о женщинах, живущих в гражданском браке.

Ранее в ходе общения с участниками православного сообщества OrthodoxBRO протоирей выступил против гражданских браков и сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Позднее Дмитрию Смирнову пришлось объяснять свое высказывание. Он отметил, что хотел просто обратить внимание на проблему семьи и что пытался защитить женщин. Меж тем, осуждает в гражданском браке он совсем не женщин, а мужчин.