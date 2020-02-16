Сенатор раскритиковала слова протоиерея Смирнова о гражданских женах - «проститутках»

Председатель Союза женщин РФ, сенатор Екатерина Лахова отметила, что сказанное протоиереем Димитрием Смирновым о гражданских женах - некрасиво и неправильно. При этом она отметила, что каждый защищает традиционную семью, делая это как может.

«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью.… Это же люди – каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о заявлении Смирнова – прим. НСН) – нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», - цитирует сказала РИА Новости Лахову.