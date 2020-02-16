Сенатор раскритиковала слова протоиерея Смирнова о гражданских женах - «проститутках»
Председатель Союза женщин РФ, сенатор Екатерина Лахова отметила, что сказанное протоиереем Димитрием Смирновым о гражданских женах - некрасиво и неправильно. При этом она отметила, что каждый защищает традиционную семью, делая это как может.
«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью.… Это же люди – каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о заявлении Смирнова – прим. НСН) – нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», - цитирует сказала РИА Новости Лахову.
Председатель Союза женщин также считает, что «очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях», и РПЦ, по ее мнению, выступает именно за традиционную семью. Лахова также отметила, что сравнение, сделанное Димитрием Смирновым, было грубым.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». На встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» он заявил, что женщины не хотят себе признаваться в оказании мужчинам услуг определенного рода, а мужчины не считают их за настоящих жен, воспринимают как «временную утеху», пишет Газета.ru
Напомним, писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН уже не раз критиковала высказывания представителя РПЦ Димитрия Смирнова. По ее мнению ,РПЦ является общественным институтом, который должен быть представлен адекватными, вменяемыми, умными, образованными и культурными людьми, чего Арбатова, по ее словам, не видит.
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