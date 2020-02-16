Шнуров матом ответил протоиерею Смирнову на гражданских жен – «проституток»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение в ответ на сравнение гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Он рассказал главе патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерею Димитрию Смирнову о недешевых обязательствах мужчины перед своей гражданской женой.
«Знал бы ты, протоиерей,
Сколько содержание стоит.
Двух прекрасных женских ножек.
Ну, а пилинги, укладка?
Каждый день уход за кожей,
Чтоб всё было, нежно, гладко
Плюс: подарки, цацки, шмотки
И отели у морей!»
Высказывание представителя РПЦ критично оценили в Госдуме, в сенате и Союзе женщин России.
Напомним, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». На встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» он заявил, что женщины не хотят себе признаваться в оказании мужчинам услуг определенного рода, а мужчины не считают их за настоящих жен, воспринимают как «временную утеху», пишет Газета.ru
Ранее Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о коронавирусе на своей странице в Instagram. В нём он посоветовал пользоваться ситуацией и путешествовать по миру «без очередей», намекнув, что туристов из Китая сейчас станет меньше.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Шнуров матом ответил протоиерею Смирнову на гражданских жен – «проституток»
- Полиция завела дело о поножовщине храме в Москве
- Кудрин отреагировал на фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
- Сенатор раскритиковала слова протоиерея Смирнова о гражданских женах - «проститутках»
- Психолог обвинил СМИ в появлении калининградского стрелка