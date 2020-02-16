Шнуров матом ответил протоиерею Смирнову на гражданских жен – «проституток»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение в ответ на сравнение гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Он рассказал главе патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерею Димитрию Смирнову о недешевых обязательствах мужчины перед своей гражданской женой.

«Знал бы ты, протоиерей,

Сколько содержание стоит.

Двух прекрасных женских ножек.

Ну, а пилинги, укладка?

Каждый день уход за кожей,

Чтоб всё было, нежно, гладко

Плюс: подарки, цацки, шмотки

И отели у морей!»

Высказывание представителя РПЦ критично оценили в Госдуме, в сенате и Союзе женщин России.