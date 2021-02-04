Горбачев назвал создателей «Спутник V» достойными Нобелевской премии

Первый президент СССР в эфире НСН заявил, что успех российского препарата говорит о хорошем положении дел в отечественной науке.

Первый президент СССР Михаил Горбачев в эфире НСН поддержал идею выдвижения создателей российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на Нобелевскую премию.

«Да, они достойны этого. В основе их работы – жизни людей», - отметил политик, который сам является обладателем Нобелевской премии мира.

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Ранее журналист газеты Die Welt Жак Шустер заявил, что Россия удивила страны Запада созданием вакцины от COVID-19. По его словам, Москва долгое время не могла поразить западные страны своими изобретениями. Шустер напомнил, что в последний раз это удалось в 1957 году, когда Запад наблюдал, как Советский Союз запускает в космос первый искусственный спутник Земли.

Комментируя хвалебные отклики, Горбачев добавил, что успех российского препарата говорит о хорошем положении дел в отечественной науке.

«Дело не в признании Запада, открытий у нас сейчас достаточно. Чем больше их будет, тем еще лучше. Так что с наукой у нас всё нормально», - сказал НСН первый президент СССР.

Вакцину разработали учёные центра имени Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса в августе 2020 года, вакцинация ею в России стартовала в декабре. Разработку высоко оценили на Западе. В частности, на днях журнал The Lancet выпустил статью, в которой привел мнения многих крупных международных специалистов. Эффективность вакцины отметили и во Всемирной организации здравоохранения.

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Признание российской вакцины глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН назвал торжеством справедливости. По его словам, теперь злопыхатели заслуживают только насмешки.

Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья уже предлагали выдвинуть учёных центра имени Гамалеи на Нобелевскую премию в 2021 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрививкаВакцинаМихаил Горбачев
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