Горбачев назвал создателей «Спутник V» достойными Нобелевской премии

Ранее журналист газеты Die Welt Жак Шустер заявил, что Россия удивила страны Запада созданием вакцины от COVID-19. По его словам, Москва долгое время не могла поразить западные страны своими изобретениями. Шустер напомнил, что в последний раз это удалось в 1957 году, когда Запад наблюдал, как Советский Союз запускает в космос первый искусственный спутник Земли.

Комментируя хвалебные отклики, Горбачев добавил, что успех российского препарата говорит о хорошем положении дел в отечественной науке.

«Дело не в признании Запада, открытий у нас сейчас достаточно. Чем больше их будет, тем еще лучше. Так что с наукой у нас всё нормально», - сказал НСН первый президент СССР.

Вакцину разработали учёные центра имени Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса в августе 2020 года, вакцинация ею в России стартовала в декабре. Разработку высоко оценили на Западе. В частности, на днях журнал The Lancet выпустил статью, в которой привел мнения многих крупных международных специалистов. Эффективность вакцины отметили и во Всемирной организации здравоохранения.