Горбачев назвал создателей «Спутник V» достойными Нобелевской премии
Первый президент СССР в эфире НСН заявил, что успех российского препарата говорит о хорошем положении дел в отечественной науке.
Первый президент СССР Михаил Горбачев в эфире НСН поддержал идею выдвижения создателей российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на Нобелевскую премию.
«Да, они достойны этого. В основе их работы – жизни людей», - отметил политик, который сам является обладателем Нобелевской премии мира.
Ранее журналист газеты Die Welt Жак Шустер заявил, что Россия удивила страны Запада созданием вакцины от COVID-19. По его словам, Москва долгое время не могла поразить западные страны своими изобретениями. Шустер напомнил, что в последний раз это удалось в 1957 году, когда Запад наблюдал, как Советский Союз запускает в космос первый искусственный спутник Земли.
Комментируя хвалебные отклики, Горбачев добавил, что успех российского препарата говорит о хорошем положении дел в отечественной науке.
«Дело не в признании Запада, открытий у нас сейчас достаточно. Чем больше их будет, тем еще лучше. Так что с наукой у нас всё нормально», - сказал НСН первый президент СССР.
Вакцину разработали учёные центра имени Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса в августе 2020 года, вакцинация ею в России стартовала в декабре. Разработку высоко оценили на Западе. В частности, на днях журнал The Lancet выпустил статью, в которой привел мнения многих крупных международных специалистов. Эффективность вакцины отметили и во Всемирной организации здравоохранения.
Признание российской вакцины глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН назвал торжеством справедливости. По его словам, теперь злопыхатели заслуживают только насмешки.
Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья уже предлагали выдвинуть учёных центра имени Гамалеи на Нобелевскую премию в 2021 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- Власти Дании приняли решение ввести цифровые паспорта о вакцинации
- Студенты творческих вузов вернутся к очному обучению со следующей недели
- Ксения Бородина оскорбила россиян с зарплатой 20 тысяч рублей
- Канада поддержала решение Украины о санкциях против трех телеканалов
- В МВД проходит проверка по двум жалобам на действия полицейских во время митингов в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru