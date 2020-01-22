Голунов потребовал извинений от государства за свое дело
Журналист Иван Голунов (на фото) обратился в Генпрокуратуру, призвав ведомство извиниться от лица государства и признать незаконным бездействие в связи с делом о его задержании в июне прошлого года.
Свою жалобу журналист адресовал новому генпрокурору России Игорю Краснову. В своем обращении журналист указал, что извинения ему должны были принести в течение месяца со дня прекращения его уголовного дела.
Голунов был задержан в начале июня 2019 года, при себе у него обнаружили наркотики. Сам журналист заявил, что они были ему подброшены. Спустя несколько дней журналист был отпущен, а уголовное дело против него прекратили в связи с недоказанностью его вины.
Впоследствии из МВД были уволены четверо сотрудников МВД, проводивших задержание, а также отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.
Ранее сообщалось, что в отношении пятерых экс-сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. При этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что в ходе допроса по этому делу их склоняли к даче подписки о неразглашении, однако они оба отказались.
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