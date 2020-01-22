Голунов потребовал извинений от государства за свое дело

Голунов был задержан в начале июня 2019 года, при себе у него обнаружили наркотики. Сам журналист заявил, что они были ему подброшены. Спустя несколько дней журналист был отпущен, а уголовное дело против него прекратили в связи с недоказанностью его вины.

Впоследствии из МВД были уволены четверо сотрудников МВД, проводивших задержание, а также отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.

Ранее сообщалось, что в отношении пятерых экс-сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. При этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что в ходе допроса по этому делу их склоняли к даче подписки о неразглашении, однако они оба отказались.

