Голунов получил извинения прокуратуры по почте

Генпрокуратура заявила об извинениях перед Голуновым 5 февраля. Журналист в эфире НСН рассказал, что узнал об этом от коллег: ни письма, ни телефонного звонка из прокуратуры он на тот момент не получил.

«Мне кажется, когда они должны были это сделать по закону в течение месяца, а сделали они это через восемь месяцев со второй попытки после двух напоминаний, то отправлять по почте документ и прежде радостно выдавать пресс-релиз – выглядит довольно необычно», - сказал он тогда.

Сотрудники полиции Западного округа задержали Голунова 6 июня 2019 года и объявили, что нашли у журналиста наркотики. По давлением общественности журналиста выпустили на свободу, дело о наркотиках было прекращено за недоказанностью вины. В январе Следственный комитет официально заявил, что наркотики Голунову подбросили теперь уже бывшие полицейские с целью фальсификации доказательств вины и повышения по службе. Выяснилось, что полицейские сами купили наркотики.

