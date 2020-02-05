«Формально, окей!»: Голунов принял извинения Генпрокуратуры
Журналист Иван Голунов в эфире НСН удивился формату принесения извинений, которое избрало ведомство.
За незаконное уголовное преследование прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщила Генпрокуратура РФ. В пресс-релизе ведомства отмечено, что журналисту направлены официальные извинения.
Голунов в беседе с НСН рассказал, что об извинениях узнал от коллег и пока ни телефонного звонка, ни письма не получал.
«Об извинениях я узнал от журналистов, мне кажется это довольно необычный формат извинений. Мне никто не позвонил, ничего не прислал, я с утра даже выглянул в окно, подумал, что может на асфальте написано, но не написано. Довольно экзотично это все звучит - если они считают, что извиняются пресс-релизом, то это очень странно. Мне кажется, когда они должны были это сделать по закону в течение месяца, а сделали они это через восемь месяцев со второй попытки после двух напоминаний, то отправлять по почте документ и прежде радостно выдавать пресс-релиз – выглядит довольно необычно. Возникает у меня вопрос – а по менее резонансным делам, извинения приносятся в таком же формате или вообще никто об этом не думает? Можно было бы чисто формально для начала позвонить, а после этого отправить пресс-релиз», - сказал собеседник НСН.
В конце января текущего года журналист обратился к новому генпрокурору РФ Игорю Краснову с жалобой, что до сих пор прокуратура не принесла перед ним извинения за задержание. В первых числах февраля адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что Генпрокуратура отказалась извиняться перед его клиентом и перенаправила этот вопрос в нижестоящую инстанцию – московскую прокуратуру. Не смотря на задержку по времени и «экзотичный» характер извинений, Иван Голунов отметил, что принимает извинения прокуратуры.
«Формально, окей. Но, тем не менее, все-таки хотелось бы, чтобы органы прокуратуры следовали букве закона в числе первых, а не нужно было бы им об этом напоминать», - заключил журналист.
Напомним, Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве с мефедроном. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Уголовное преследование в его отношении было отменено из-за «недоказанности его участия» в преступлении. После этого несколько сотрудников полиции уволили из органов и в отношении пяти из них возбудили уголовное дело, сейчас они заключены под стражу.
Как ранее сообщала НСН, бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ Управления внутренних дел по Западному административному округу столицы РФ Игорь Ляховец настаивает, что у полиции имелись доказательства вины журналиста Ивана Голунова по делу о запрещённых веществах.
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