«Формально, окей!»: Голунов принял извинения Генпрокуратуры

За незаконное уголовное преследование прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщила Генпрокуратура РФ. В пресс-релизе ведомства отмечено, что журналисту направлены официальные извинения.

Голунов в беседе с НСН рассказал, что об извинениях узнал от коллег и пока ни телефонного звонка, ни письма не получал.

«Об извинениях я узнал от журналистов, мне кажется это довольно необычный формат извинений. Мне никто не позвонил, ничего не прислал, я с утра даже выглянул в окно, подумал, что может на асфальте написано, но не написано. Довольно экзотично это все звучит - если они считают, что извиняются пресс-релизом, то это очень странно. Мне кажется, когда они должны были это сделать по закону в течение месяца, а сделали они это через восемь месяцев со второй попытки после двух напоминаний, то отправлять по почте документ и прежде радостно выдавать пресс-релиз – выглядит довольно необычно. Возникает у меня вопрос – а по менее резонансным делам, извинения приносятся в таком же формате или вообще никто об этом не думает? Можно было бы чисто формально для начала позвонить, а после этого отправить пресс-релиз», - сказал собеседник НСН.