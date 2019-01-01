Голосование на шоу «Голос.Дети» проверят на предмет накрутки и ботов

Компания, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований, будет привлечена к расследованию ситуации с финалом конкурса «Голос. Дети».

Победу одержала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова, напоминает RT.

В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в итоге была назначена проверка.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил пересмотра системы голосования на шоу «Голос. Дети».

Эксперты проведут независимое расследование. Им предстоит оценить информационную безопасность системы подсчёта голосов, а также выяснить, не «накручивались» ли голоса, поданые через смс и через голосовые звонки.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, какие обстоятельства могли спровоцировать скандал в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети».