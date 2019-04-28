Пугачева подарила по «Золотой звезде» проигравшим финалистам шоу «Голос. Дети»

Певица и продюсер Алла Пугачева вечером 27 апреля пригласила участников финала музыкального шоу «Голос. Дети», проигравшим дочери Алсу Микелле Абрамовой, отпраздновать окончание проекта. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Во время ужина в элитном ресторане на Рублевке, где недавно отмечала юбилей сама Пугачева, она подарила каждому юному исполнителю «Золотую звезду Аллы Пугачевой». Премия с таким названием учреждена певицей и вручается начинающим и уже маститым музыкантам, отмечает Газета.ru.

Напомним, после объявления результатов финала шоу «Голос. Дети», которыми возмутились пользователи Сети, руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил о возможном пересмотре итогов финала шестого сезона проекта, отметив факт небывалой активности при голосовании за Микеллу Абрамову.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН объяснил, почему в скандале вокруг шоу виноваты взрослые.

