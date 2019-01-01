Галкин решил оградить своих детей от конкурсов после скандала на шоу «Голос. Дети»
Российский шоумен Максим Галкин заявил, что постарается не допустить участия своих детей в конкурсах, подобных музыкальному шоу на Первом канале. Об этом он сообщил в сториз в Instagram после скандальной победы в финале программы «Голос. Дети» дочери Алсу, десятилетней Микеллы Абрамовой.
«Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо», - сказал Максим Галкин.
В связи с возмущением зрителей Первый канал начал пересчет итогов голосования и заявил о выявленных «аномальностях» при голосовании.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двоих совместных детей — шестилетних двойняшек Лизу и Гарри.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН обвинил взрослых в скандальных итогах детского конкурса и призвал оставить в покое маленькую победительницу.
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