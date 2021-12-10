Голикова заявила об улучшении ситуации с ковидом в 12 регионах России

По её словам, ситуация ухудшилась в Карачаево-Черкессии, Адыгее и Чечне.

Также Голикова отметила, что улучшение обстановки по COVID-19 наблюдается в 12 регионах страны.

«Улучшение мы видим в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чукотском автономном округе», - уточнила вице-премьер.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что свойства «омикрон-штамма» тщательно изучаются, после чего будут сделаны выводы о необходимости внесения изменений в методические рекомендации по лечению коронавируса.

