Голикова заявила об улучшении ситуации с ковидом в 12 регионах России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что обстановка с коронавирусом осложнилась в трёх субъектах Российской Федерации, сообщает ТАСС.
По её словам, ситуация ухудшилась в Карачаево-Черкессии, Адыгее и Чечне.
Также Голикова отметила, что улучшение обстановки по COVID-19 наблюдается в 12 регионах страны.
«Улучшение мы видим в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чукотском автономном округе», - уточнила вице-премьер.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что свойства «омикрон-штамма» тщательно изучаются, после чего будут сделаны выводы о необходимости внесения изменений в методические рекомендации по лечению коронавируса.
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