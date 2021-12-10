Вирусолог сравнил распространение COVID-19 с другими эпидемиями

Вирусолог Владислав Жемчугов сравнил распространение COVID-19 с другими эпидемиями, сообщает RT.

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«Вот смотрите, 2001 год, атипичная пневмония. Все встали в боевую стойку — и вирусологи, и микробиологи, а он — раз! — и исчез. Нет — и всё. И никто его не может найти», — сказал эксперт.

Кроме того, в 2009 году было распространение ближневосточного респираторного синдрома MERS. «Там верблюды, массовая гибель, все напугались опять, и опять он исчез», — сказал вирусолог.

«Сейчас один из вариантов, что такое же может произойти», — считает Жемчугов. Он указал на то, что, в Индии резко сокращается количество заболевших.

Напомним, глава Роспотребнадзора Ольга Попова заявила, что пока нет достоверных доказательств безопасности нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее Роспотребнадзор назвал симптомы «омикрон»-штамма.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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