Вирусолог сравнил распространение COVID-19 с другими эпидемиями
Вирусолог Владислав Жемчугов сравнил распространение COVID-19 с другими эпидемиями, сообщает RT.
«Вот смотрите, 2001 год, атипичная пневмония. Все встали в боевую стойку — и вирусологи, и микробиологи, а он — раз! — и исчез. Нет — и всё. И никто его не может найти», — сказал эксперт.
Кроме того, в 2009 году было распространение ближневосточного респираторного синдрома MERS. «Там верблюды, массовая гибель, все напугались опять, и опять он исчез», — сказал вирусолог.
«Сейчас один из вариантов, что такое же может произойти», — считает Жемчугов. Он указал на то, что, в Индии резко сокращается количество заболевших.
Напомним, глава Роспотребнадзора Ольга Попова заявила, что пока нет достоверных доказательств безопасности нового штамма коронавируса «омикрон».
Ранее Роспотребнадзор назвал симптомы «омикрон»-штамма.
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