Минздрав: Омикрон-штамм может повлиять на методы лечения коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что свойства омикрон-штамма сейчас тщательно изучаются специалистами, после чего будут сделаны выводы о необходимости внесения изменений в методические рекомендации по лечению ковида. Об этом он рассказал во время своего визита в Пермь, сообщает ТАСС.
По словам главы Минздрава, вирусологи, прежде всего, выявят все особенности мутации «омикрона», а также обобщат опыт зарубежных коллег.
Главный санитарный врач России Анна Попова ранее заявила, что новый штамм вызывает серьёзные опасения. По её словам, свойственные «омикрону» мутации делают его более заразным, и оказывают влияние на увеличение числа заболевших.
В декабре Роспотребнадзор подтвердил первые случаи заражения омикрон-штаммом в России. Он был выявлен у двоих граждан прибывших из ЮАР. Сейчас у всех, кто прибывает в Россию из ЮАР и других стран юга Африки, берут тесты на коронавирус, после чего помещают их в обсерватор под наблюдение медиков.
Ранее, Мурашко заявил, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет начнется в России до конца текущего года.
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