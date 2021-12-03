Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в четырех регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом улучшается в Чечне, а также в Тюменской, Нижегородской и Ивановской областях, сообщает ТАСС.

В России зарегистрировали 32 930 случаев коронавируса за сутки

По её словам, в четырёх регионах РФ эпидобстановка, наоборот, стала более напряжённой.

«Ситуация за неделю ухудшилась в Калмыкии, а также Калужской, Ростовской и Челябинской областях», - уточнила Голикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе фиксируется радикальное снижение выявленных случаев коронавируса и госпитализаций.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РегионыКоронавирусТатьяна Голикова
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