Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в четырех регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом улучшается в Чечне, а также в Тюменской, Нижегородской и Ивановской областях, сообщает ТАСС.
По её словам, в четырёх регионах РФ эпидобстановка, наоборот, стала более напряжённой.
«Ситуация за неделю ухудшилась в Калмыкии, а также Калужской, Ростовской и Челябинской областях», - уточнила Голикова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе фиксируется радикальное снижение выявленных случаев коронавируса и госпитализаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru