Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в четырех регионах

По её словам, в четырёх регионах РФ эпидобстановка, наоборот, стала более напряжённой.

«Ситуация за неделю ухудшилась в Калмыкии, а также Калужской, Ростовской и Челябинской областях», - уточнила Голикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе фиксируется радикальное снижение выявленных случаев коронавируса и госпитализаций.

