В России зарегистрировали 32 930 случаев коронавируса за сутки

Днем ранее в стране выявили 33 389 заболевших, напоминает RT.

По данным оперштаба, за сутки от коронавируса выздоровели 36 514 россиян. Кроме того, медики зарегистрировали 1217 смертей от COVID-19 за последние 24 часа.

За время пандемии в РФ подтвердили 9 736 037 случаев коронавируса, 8 436 631 человек выздоровел, 278 857 пациентов скончались.

