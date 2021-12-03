В России зарегистрировали 32 930 случаев коронавируса за сутки

В России подтвердили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Названы самые опасные последствия коронавируса

Днем ранее в стране выявили 33 389 заболевших, напоминает RT.

По данным оперштаба, за сутки от коронавируса выздоровели 36 514 россиян. Кроме того, медики зарегистрировали 1217 смертей от COVID-19 за последние 24 часа.

За время пандемии в РФ подтвердили 9 736 037 случаев коронавируса, 8 436 631 человек выздоровел, 278 857 пациентов скончались.

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ФОТО: РИА Новости
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