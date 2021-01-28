Голикова заявила о вредности COVD-паспортов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вводить ковидные паспорта вредно и нецелесообразно. Она обратила на это внимание глав регионов в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

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По ее словам, введения никаких дополнительных документов не требуется, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством. Речь идет о сертификате о прививке, передает РИА Новости.

Ранее Голикова уже заявляла, что считает недопустимым вводить аналоги «ковидных паспортов» в регионах страны, потому что люди воспринимают ограничения как принуждение.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПаспортКоронавирусТатьяна Голикова
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