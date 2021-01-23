Голикова выступила против аналогов COVID-паспортов в регионах России

«Я считаю, что паспорт у нас один. Никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось. Единственный сертификат, который сегодня применяется и который одобрен Всемирной организацией здравоохранения, – это международный сертификат от желтой лихорадки», - цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер РФ напомнила о введенном в России обязательном сертификате для пациентов, которые вакцинируются от инфекционных заболеваний.

«И это важно, потому что это предопределяет статус и свободу передвижения самого человека. Любого рода ограничения в том числе рассматриваются людьми как принуждение. Это неправильный подход»,- подчеркнула Голикова.

Она также рассказала, что с представителями регионов поговорили о недопустимости введения местных «ковид-паспортов» для возможности доступа к общественно-значимым мероприятиям.

