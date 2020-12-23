Голикова заявила, что пандемия усугубила ситуацию со смертностью

Пандемия коронавируса осложнила ситуацию со смертностью в России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью», - цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее Голикова также отметила, что в 11 регионах страны наблюдается естественный прирост населения, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией.

По данным Росстата, в текущем году смертность населения на фоне эпидемии составила 113,2 человека на 10 тыс. населения. Это максимальный показатель с 2010 года.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусСмертностьТатьяна Голикова
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