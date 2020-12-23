Голикова заявила, что пандемия усугубила ситуацию со смертностью
Пандемия коронавируса осложнила ситуацию со смертностью в России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью», - цитирует вице-премьера ТАСС.
Ранее Голикова также отметила, что в 11 регионах страны наблюдается естественный прирост населения, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией.
По данным Росстата, в текущем году смертность населения на фоне эпидемии составила 113,2 человека на 10 тыс. населения. Это максимальный показатель с 2010 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- Путин призвал вытаскивать людей из трущоб
- Суд отказал Фургалу в домашнем аресте
- Путин заявил, что пандемия не отменяет «повестку развития»
- Госдума одобрила увеличение штрафов за агитацию в день тишины и выборов
- Правительство планирует к концу 2024 года создать больше миллиона новых мест в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru