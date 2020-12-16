Смертность в России стала рекордной за 10 лет
Уровень смертности в России за январь—октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Были проанализировано число умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов.
В исследовании говорится, что к 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года (112,7).
Однако в текущем году на фоне пандемии коронавируса показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность подскочила в связи с аномально жарким летом.
По данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года в стране скончались 1,661 млн человек, это на 9,7% больше, чем за такой же период прошлого года.
Между тем, в ВОЗ заявили, что в России наблюдается низкий уровень летальности из-за коронавируса благодаря хорошо организованной работе системы здравоохранения, передает РИА ФАН.
Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» заявили, что к 2050 году численность населения России может снизиться до 125 млн человек. Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в эфире НСН заявил, что точные прогнозы выстраивать нереально, однако уже сейчас ясно, что население страны будет сокращаться.
«Точные прогнозы на 2050 год - это от лукавого. Но то, что население России, скорее всего, будет сокращаться - это правдоподобно. Однако роль алкоголя в этом не следует преувеличивать. Есть множество других факторов, которые мешают решению демографических проблем России. Главный из них - это низкая рождаемость. Это свойство всех развитых стран, а не только России. И решать это вопрос нужно не на площадке борьбы с алкоголем. Борцам с алкоголем можно только посоветовать, чтобы в России появился хотя бы один научно-исследовательский центр, который бы изучал проблемы алкоголя, причины злоупотребления им, особенности российского потребления алкоголя. Но такого нет. А толчению воды в ступе по поводу опасности алкоголя не один десяток лет», - сказал Вишневский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru