Смертность в России стала рекордной за 10 лет

В исследовании говорится, что к 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года (112,7).

Однако в текущем году на фоне пандемии коронавируса показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность подскочила в связи с аномально жарким летом.



По данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года в стране скончались 1,661 млн человек, это на 9,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

Между тем, в ВОЗ заявили, что в России наблюдается низкий уровень летальности из-за коронавируса благодаря хорошо организованной работе системы здравоохранения, передает РИА ФАН.

Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» заявили, что к 2050 году численность населения России может снизиться до 125 млн человек. Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в эфире НСН заявил, что точные прогнозы выстраивать нереально, однако уже сейчас ясно, что население страны будет сокращаться.

«Точные прогнозы на 2050 год - это от лукавого. Но то, что население России, скорее всего, будет сокращаться - это правдоподобно. Однако роль алкоголя в этом не следует преувеличивать. Есть множество других факторов, которые мешают решению демографических проблем России. Главный из них - это низкая рождаемость. Это свойство всех развитых стран, а не только России. И решать это вопрос нужно не на площадке борьбы с алкоголем. Борцам с алкоголем можно только посоветовать, чтобы в России появился хотя бы один научно-исследовательский центр, который бы изучал проблемы алкоголя, причины злоупотребления им, особенности российского потребления алкоголя. Но такого нет. А толчению воды в ступе по поводу опасности алкоголя не один десяток лет», - сказал Вишневский.



