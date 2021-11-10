Голикова выступила за всеобщую вакцинацию от коронавируса

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства она отметила, что это необходимо для достижения уровня вакцинации в 80%.

Голикова уточнила, что этот призыв не казается граждан, имеющих медицинский отвод от вакцинации.

Ранее Голикова обратила внимание на необходимость проверять подлинность QR-кодов там, где они уже введены.

