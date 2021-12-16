Голикова: Вакцине против омикрон-штамма потребуется регистрация

Если из-за штамма коронавируса «омикрон» потребуется новая вакцина, то она будет регистрироваться. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на выступлении в Госдуме.

Голикова заявила, что «омикрон» в РФ выявили уже у 25 человек

По ее словам, новая вакцина будет регистрироваться в соответствии с обстоятельствами, которые связаны с чрезвычайной ситуацией. Голикова напомнила, что в ближайшие недели ученые должны ответить на вопрос об эффективности существующих вакцин против нового штамма.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммВакцинаКоронавирусРоссия
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