Голикова заявила, что «омикрон» в РФ выявили уже у 25 человек
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» в России выявили уже у 25 человек, сообщает ТАСС.
На пленарном заседании в Госдуме она уточнила, что заражением новым вариантом COVID-19 было подтверждено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Голикова отметила, что избежать распространения «омикрона» в России невозможно.
«Конечно, избежать нарастания этой ситуации невозможно с учётом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников», - заключила вице-премьер.
Ранее специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро заявил, что число новых случаев заражения «омикрон»-штаммом удваивается каждые два-три дня, сообщает журнал «Профиль».
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