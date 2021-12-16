Голикова заявила, что «омикрон» в РФ выявили уже у 25 человек

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» в России выявили уже у 25 человек, сообщает ТАСС.

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На пленарном заседании в Госдуме она уточнила, что заражением новым вариантом COVID-19 было подтверждено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Голикова отметила, что избежать распространения «омикрона» в России невозможно.

«Конечно, избежать нарастания этой ситуации невозможно с учётом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников», - заключила вице-премьер.

Ранее специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро заявил, что число новых случаев заражения «омикрон»-штаммом удваивается каждые два-три дня, сообщает журнал «Профиль».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваРоссияКоронавирусОмикрон-штамм
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