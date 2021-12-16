Голикова: В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 57,7%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Мурашко: Коронавирусом заболевают около 3,9% вакцинированных

По ее словам, число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 76,4 млн человек, полностью вакцинированных 70,4 млн человек.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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