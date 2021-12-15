Мурашко: Коронавирусом заболевают около 3,9% вакцинированных

«Среди вакцинированных 3,9% где-то — это те, которые заболевают», — цитирует министра ТАСС.

Мурашко добавил, что доля заболевших COVID-19 привитых граждан, поступающих в стационары, составляет не более 1,7%, отмечает Ura.ru.

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что в России под медицинским наблюдением остаются более 700 тысяч пациентов с коронавирусом, пишет RT.

