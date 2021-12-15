Мурашко: Коронавирусом заболевают около 3,9% вакцинированных
Менее 4% прошедших вакцинацию граждан заражаются коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения.
«Среди вакцинированных 3,9% где-то — это те, которые заболевают», — цитирует министра ТАСС.
Мурашко добавил, что доля заболевших COVID-19 привитых граждан, поступающих в стационары, составляет не более 1,7%, отмечает Ura.ru.
Кроме того, глава Минздрава сообщил, что в России под медицинским наблюдением остаются более 700 тысяч пациентов с коронавирусом, пишет RT.
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