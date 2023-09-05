Голикова сообщила о сокращении за год числа безработных в России на 27%
Количество официально зарегистрированных безработных в России составило 487 тысяч человек, что на 27% ниже, чем в августе прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что в рамках нацпроекта «Демография» проводится обучение 10 тыс. образовательным программам, 43 тысячи человек уже завершили обучение.
Уровень безработицы в России в июле составил 3%, обновив исторический минимум. Это следует из опубликованных данных Росстата. Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в июне - тогда безработица держалась на уровне 3,1%. В первый летний месяц общая численность безработных составила 2,351 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее спрогнозировала высокую конкуренцию за соискателей на рынке труда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru