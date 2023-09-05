Голикова сообщила о сокращении за год числа безработных в России на 27%

Количество официально зарегистрированных безработных в России составило 487 тысяч человек, что на 27% ниже, чем в августе прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что в рамках нацпроекта «Демография» проводится обучение 10 тыс. образовательным программам, 43 тысячи человек уже завершили обучение.