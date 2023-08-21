«Привлекать студентов!»: Аграрный сектор страдает из-за оттока мигрантов в ЕС

«Проблема есть, первопричина – это курс, мы платим в рублях, а мигранты тратят заработанные деньги у себя на родине, и долларовый эквивалент не компенсирует их ожидания. Вторая причина – для них Евросоюз открыл доступ для работы и многие стремятся туда. Мы пытаемся сдерживать отток, правда, пока не очень получается. Что делать? Работать со студентами, нужна обязательная практика на сельскохозяйственных работах в период уборочной, до 15 октября, это должно идти в зачет учебному процессу», - заявил он.

Со своей стороны, глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв отметил, что дефицит кадров связан с низким уровнем оплаты труда в отрасли.

«Рисков, что часть урожая пропадет из-за нехватки работников, нет. Несмотря на все проблемы на рынке труда, в сельском хозяйстве у нас занятость все еще избыточна, количество занятых в целом превышает потребность сектора, но в отдельных компаниях есть проблемы. У нас сейчас рекордно низкий уровень безработицы в стране, что может свидетельствовать об определенном напряжении на рынке труда. Люди могут пойти на более оплачиваемые места, а не в аграрный сектор. Естественный способ решения проблемы – повышение уровня оплаты труда. Если говорить в долгосрочной перспективе – это внедрение новых технологий, инвестиции, что снижает зависимость от трудовых ресурсов. Это одновременно решит и вопрос уровня оплаты труда, так как модернизация подразумевает более квалифицированный персонал», - заключил собеседник НСН.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в беседе с «Радиоточкой НСН» критически отнесся к позиции узбекской диаспоры Москвы, полагающей, что из России может уехать до трети трудовых мигрантов, поскольку их доходы на фоне падения рубля будут сравнимы с заработками на родине.

