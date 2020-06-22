Голикова не видит ничего страшного в новых случаях COVID-19

Число новых диагностированных случаев заражения коронавирусом в России нельзя назвать пугающим в связи с общей положительно динамикой заболеваемости. Об этом заявила в эфире Первого канала заместитель председателя правительств РФ Татьяна Голикова. Он отметила общее сокращение числа пациентов с тяжёлой формой COVID-19, а также значительное количество выздоравливающих.

Несмотря на это, по словам Голиковой, вирус пока никуда не делся, поэтому необходимо также соблюдать осторожность, помогать медикам в борьбе с заболеванием.

Между тем, зарубежные специалисты пришли к выводу, что в озерах и реках коронавирус нового типа может оставаться жизнеспособным до 25 дней. Медики из Великобритании и Польши специально провели исследование, как COVID-19 ведет себя при попадании в водяную среду.

Как отмечают argumenti.ru, оказалось, что природные водоемы могут служить своеобразными резервуарами и источниками распространения коронавируса. Впрочем, этот вывод пока не был прокомментирован независимыми экспертами, поэтому он может оказаться и неточным.

