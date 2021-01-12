Ученые раскрыли происхождение вируса SARS-CoV-2

Ученые Кембриджского университета и института Пирбрайта обнаружили ключевые генетические изменения, которые могли послужить причиной появления коронавируса. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

Авторы исследования отмечают схожесть генетических адаптаций, которые позволили вирусу передаваться от летучих мышей к человеку, с теми, что вызвали в 2003 году вспышку атипичной пневмонии. Ученые полагают, что есть единый механизм, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям, передает РЕН ТВ.

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В статье говорится, что специалисты сравнили SARS-CoV-2 с практически полностью на него похожим (на 96%) вирусом RaTG13. Они поменяли местами области S-белка («шипа»), ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2. Выяснилось, что белки-«шипы», которые содержат области RaTG13, легко связываются с областями SARS-CoV-2.

Ученые также установили, что вирус не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей. На основании этого они сделали вывод, что между животным и человеком существует «промежуточный хозяин» инфекции.

Ранее заместитель советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер заявил, что утечка коронавируса из китайской лаборатории является самой «достоверной» версией его происхождения.

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ФОТО: pixabay.com
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