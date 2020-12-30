Голикова рассказала о числе умерших в России из-за коронавируса

Голикова рассказала о числе умерших в России из-за коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что от коронавируса в России скончались 70 921 человек. Плюс еще на смертей 45 109 коронавирус повлиял, передает ТАСС.

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Согласно последним данным оперативного штаба, с начала пандемии от коронавируса в стране скончались 56 426 человек.

В начале декабря Голикова заявила, что статистика по коронавирусу в России достоверна, опровергнув сообщения ряда иностранных СМИ о недостоверной статистике зафиксированных случаев заболевания и смертей.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СмертьКоронавирусТатьяна Голикова
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