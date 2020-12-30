Голикова рассказала о числе умерших в России из-за коронавируса
Голикова рассказала о числе умерших в России из-за коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что от коронавируса в России скончались 70 921 человек. Плюс еще на смертей 45 109 коронавирус повлиял, передает ТАСС.
Согласно последним данным оперативного штаба, с начала пандемии от коронавируса в стране скончались 56 426 человек.
В начале декабря Голикова заявила, что статистика по коронавирусу в России достоверна, опровергнув сообщения ряда иностранных СМИ о недостоверной статистике зафиксированных случаев заболевания и смертей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+26 513 / сут.
Умерли
56 426+599 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+29 235 / сут.
- Голикова рассказала о числе умерших в России из-за коронавируса
- В России ввели штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам
- «Не бьется в истерике». Песков рассказал об отношении Путина к ситуации с Навальным
- Путин подписал закон о запрете разглашать сведения о частной жизни полицейских
- Россия расширила список британских граждан, которым запрещен въезд в РФ из-за Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru