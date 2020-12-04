Голикова: Российская статистика по коронавирусу достоверна
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что статистика по коронавирусу в России достоверна.
На брифинге в пятницу Голикова опровергла сообщения ряда иностранных СМИ о недостоверной статистике зафиксированных случаев заболевания и смертей. Вице-премьер сообщила, что данные Росстата и оперативного штаба по борьбе с инфекцией верны.
Кроме того, Голикова объяснила расхождения данных статистики по смертности. По словам вице-премьера, ежедневная статистика учитывает те случаи, когда причиной смерти стал COVID-19, и нет необходимости в проведении дополнительной экспертизы. Показатели могут скорректировать после анализа спорных случаев смертей.
В свою очередь, Росстат публикует сводные данные о смертности спустя 40 дней после отчётного периода. В эту статистику попадают показатели по количеству смертей от коронавируса, а также от других заболеваний.
Ранее Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся на следующей неделе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru