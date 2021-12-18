Голикова призвала проводить новогодние мероприятия в режиме COVID-free

Новогодние праздники не должны спровоцировать вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать COVID-ограничения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free», – цитирует Голикову оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее вице-премьер заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7%.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТатьяна ГоликоваКоронавирус
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