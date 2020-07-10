Голикова отметила рост смертности в России в мае
Смертность в России в мае текущего года почти на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что основной причиной таких показателей стал COVID-19 и случаи, когда коронавирусная инфекция ускорила хроническую болезнь.
При этом, вице-премьер отметила, что общая смертность за январь - май этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го «осталась на том же уровне». Показатель составляет 12,9 на тысячу населения, добавила Голикова.
Ранее НСН писала, что в столичном регионе произойдёт самое сильное падение числа ежедневных смертельных случаев у больных COVID-19. Такой прогноз озвучил специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА Новости.
По оценке эксперта, в Москве и области показатель смертности от коронавируса сократится в 2 -3 раза, а в остальных субъектах федерации — в 1,5-2 раза.
По словам Тавадяна, значительную положительную роль также сыграло то, что в столичном регионе более строго выполнялись меры социального дистанцирования.
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