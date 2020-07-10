Голикова отметила рост смертности в России в мае

Смертность в России в мае текущего года почти на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что основной причиной таких показателей стал COVID-19 и случаи, когда коронавирусная инфекция ускорила хроническую болезнь.

При этом, вице-премьер отметила, что общая смертность за январь - май этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го «осталась на том же уровне». Показатель составляет 12,9 на тысячу населения, добавила Голикова.