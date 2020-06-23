России пообещали падение смертности от коронавируса

В столичном регионе произойдёт самое сильное падение числа ежедневных смертельных случаев у больных COVID-19. Такой прогноз озвучил специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА Новости.

По оценке эксперта, в Москве и области показатель смертности от коронавируса сократится в 2 -3 раза, а в остальных субъектах федерации — в 1,5-2 раза. В столице показатель будет падать сильнее, поскольку мегаполис изначально был центром заражения в стране с показателем инфицирования на душу населения в несколько раз больше, чем в других регионах.

По словам Тавадяна, значительную положительную роль также сыграло то, что в столичном регионе более строго выполнялись меры социального дистанцирования.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова объяснила низкую смертность в России оперативным закрытием границы с Китаем и увеличением количества тестов на коронавирус, а также экстренными мерами по противостоянию инфекции.

Между тем, в регионах ситуация по коронавирусу пока неоднозначная. Так, Ханты-Мансийский автономный округ обновил собственный рекорд по числу выявленных за сутки заражений. За последние 24 диагноз поставили 319 пациентам, сообщает Ura.ru. Это абсолютный максимум за все время пандемии.

Тем временем, в Волгоградской области принято решение смягчить режим самоизоляции, передаёт RT. В частности, отменяется обязательное соблюдение 14-дневного карантина для приезжих из других регионов России, объявил местный оперативный штаб.

