Голикова предрекла серьёзный рост смертности от COVID-19 в мае
В России ожидается серьезное увеличение показателя смертности от COVID-19 в мае. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что об этом говорят оперативные данные трех недель.
«Что касается официальных данных по причинам смертности по апрелю, то мы получим их 29 мая», - добавила Голикова.
Помимо этого, вице-премьер подчеркнула, что правительство никогда не скрывало реальный уровень этого показателя.
Между тем, Владимир Путин не исключил, что Россию ожидает вторая волна распространения COVID-19. Глава государства заявил, что новый всплеск заболеваемости может выпасть на период с октября по ноябрь этого года.
Также в ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке, президент России отметил, что в настоящий момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась.
Ранее НСН писала, что за минувшие сутки в России скончались 150 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это новый суточный рекорд по стране.
Также, по данным оперштаба, в России, по состоянию на 22 мая, выявлено 8 894 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом общее число инфицированных в России достигло 326 448. человек, отмечает Ura.ru.
За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 3 249 человек, выздоровели почти 100 тысяч пациентов.
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