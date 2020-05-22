Голикова предрекла серьёзный рост смертности от COVID-19 в мае

В России ожидается серьезное увеличение показателя смертности от COVID-19 в мае. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что об этом говорят оперативные данные трех недель.

«Что касается официальных данных по причинам смертности по апрелю, то мы получим их 29 мая», - добавила Голикова.

Помимо этого, вице-премьер подчеркнула, что правительство никогда не скрывало реальный уровень этого показателя.

Между тем, Владимир Путин не исключил, что Россию ожидает вторая волна распространения COVID-19. Глава государства заявил, что новый всплеск заболеваемости может выпасть на период с октября по ноябрь этого года.

Также в ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке, президент России отметил, что в настоящий момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась.

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Ранее НСН писала, что за минувшие сутки в России скончались 150 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это новый суточный рекорд по стране.

Также, по данным оперштаба, в России, по состоянию на 22 мая, выявлено 8 894 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом общее число инфицированных в России достигло 326 448. человек, отмечает Ura.ru.

За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 3 249 человек, выздоровели почти 100 тысяч пациентов.



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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СмертностьТатьяна ГоликоваКоронавирус
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