Голикова: Около половины россиян из списков на вывоз из-за границы не идентифицированы

Свыше 13 тысяч россиян, фамилии которых входят в списки на вывоз из-за границы, не идентифицированы. Об этом заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

По данным российского МИД, в списках ведомства всего порядка 26 тысяч граждан России, находящихся за границей. При этом 13 660 человек из них не удалось идентифицировать, уточнила Голикова. Она обратила внимание, что в связи с таким положением дел невозможно установить, в какую точку страны эти люди направятся, пишет Газета. ru.

Голикова рассказала, почему россиян перестали вывозить из-за рубежа

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью НСН, что ведомство готовит разъяснения для россиян, находящихся за границей, как и когда они смогут вернуться на родину после того, как Россия с 4 апреля временно приостановит вывозящие авиарейсы из-за рубежа.

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Фото: kremlin.ru
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