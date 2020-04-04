Голикова: Около половины россиян из списков на вывоз из-за границы не идентифицированы

Свыше 13 тысяч россиян, фамилии которых входят в списки на вывоз из-за границы, не идентифицированы. Об этом заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

По данным российского МИД, в списках ведомства всего порядка 26 тысяч граждан России, находящихся за границей. При этом 13 660 человек из них не удалось идентифицировать, уточнила Голикова. Она обратила внимание, что в связи с таким положением дел невозможно установить, в какую точку страны эти люди направятся, пишет Газета. ru.