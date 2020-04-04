Голикова рассказала, почему россиян перестали вывозить из-за рубежа

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с понедельника, 6 апреля, начнется формирование новых графиков вывоза российских граждан, которые не смогли вылететь на родину из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Она также пояснила, что тайм-аут в возвращении россиян власти РФ взяли для определения, кого и куда вывозить, а также для понимания, где граждане будут проходить двухнедельный карантин, сообщает «Интерфакс».

При этом Голикова отметила, что «мы своих не бросаем», однако подчеркнула важность недопущения новой волны коронавируса в стране.

Российские власти приостановили формирование бортов для вывоза граждан и все рейсы в ночь на субботу, 4 апреля. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом пояснили, что такое решение было принято в целях недопущения завоза новых зараженных инфекцией.

