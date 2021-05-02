Голикова объяснила необходимость сдачи ПЦР-тестов привитым от COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова разъяснила, с чем связана необходимость сдачи ПЦР-тестов россиянам, которые возвращаются из-за границы.
По словам Голиковой, у правительства пока нет достаточного количества данных, чтобы заявить, что при вакцинации человек «абсолютно ни для кого не опасен». Поэтому вице-премьер рекомендовала не пренебрегать тестированием на коронавирус, пишет Газета.ru.
«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших - сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан», - пояснила она в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ситуацию в стране с заболеваемостью коронавирусом напряженной и отметил, что у каждого четвертого пациента с COVID-19 возникают осложнения.
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