Голикова объяснила необходимость сдачи ПЦР-тестов привитым от COVID-19

По словам Голиковой, у правительства пока нет достаточного количества данных, чтобы заявить, что при вакцинации человек «абсолютно ни для кого не опасен». Поэтому вице-премьер рекомендовала не пренебрегать тестированием на коронавирус, пишет Газета.ru.

«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших - сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан», - пояснила она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ситуацию в стране с заболеваемостью коронавирусом напряженной и отметил, что у каждого четвертого пациента с COVID-19 возникают осложнения.

