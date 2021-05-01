Доктор Мясников предупредил россиян о новых волнах коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о новых волнах коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость ускорения вакцинации россиян.
По словам медика, Россия находится на последнем месте среди основных стран Европы по уровню полностью вакцинированных граждан. Кроме того, в стране растет уровень смертности.
«Понятно уже, что если все пустить на сознательность населения, то рывка вперед уже не будет. Я беседую с людьми, мне пишут отовсюду, я знаю, что говорю. Не будет. А время поджимает. Новые волны уже близко (посмотрите на Индию) и их никто не избежит», — написал Мясников в своем Telegram-канале.
Медик также отметил, что «выжидательно-пассивная тактика» россиян в вопросе вакцинации ошибочна и может «дорого обойтись». По словам Мясникова, наибольшая опасность угрожает пожилым людям, а также россиянам с хроническими болезнями.
Ранее в эфире программы «Прямой контакт» на YouTube врач возмутился, что количество привитых россиян слишком мало, и выступил за принудительную вакцинацию.
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