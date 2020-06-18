Голикова допустила «отмену» второй волны коронавируса
Вторая волна массового распространения коронавируса в России может и не состояться. Такого вариант развития событий не исключила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В беседе с журналистами она отметила, что делать какие-то предположения сейчас — дело неблагодарное, так как сейчас все силы брошены на борьбу с первой волной. По ее словам, разговоры о второй волне могут предполагать обычный осенний эпидемиологический сезон, характерный для России.
«Но я не думаю, что если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоить ждать второй волны», - сказала Голикова.
Ранее вице-премьер сообщила, что Россия прошла основную волну коронавируса в мае и первой половине июня, отмечает ОТР.
Однако эксперты имеют несколько иное мнение относительно перспектив второй волны. Так вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН объяснил, почему России на 100% стоит ожидать второй волны коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Умерла актриса из фильма «Белое солнце пустыни» Галина Дашевская
- Появилось видео с места убийства семьи модели дома Вячеслава Зайцева
- Роскомнадзор удалил сайт Telegram из реестра запрещенных в РФ ресурсов
- Голикова допустила «отмену» второй волны коронавируса
- Внук хабаровского экс-губернатора получил 12 суток за пьяное ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru