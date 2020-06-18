Голикова допустила «отмену» второй волны коронавируса

В беседе с журналистами она отметила, что делать какие-то предположения сейчас — дело неблагодарное, так как сейчас все силы брошены на борьбу с первой волной. По ее словам, разговоры о второй волне могут предполагать обычный осенний эпидемиологический сезон, характерный для России.

«Но я не думаю, что если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоить ждать второй волны», - сказала Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила, что Россия прошла основную волну коронавируса в мае и первой половине июня, отмечает ОТР.

Однако эксперты имеют несколько иное мнение относительно перспектив второй волны. Так вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН объяснил, почему России на 100% стоит ожидать второй волны коронавирусной инфекции.

