«Могут не справиться»: В России начали лишать врачей ковидных надбавок

В России начали увольнять медиков, временно привлеченных на работу из-за ситуации с коронвариусом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что в Москве на фоне улучшения ситуации с COVID-19 начали избавляться от медперсонала. По данным издания, врачам в ультимативном порядке предложили написать заявления по собственному желанию, а иногородних попросили выселиться «в течение часа».

«Не совсем так. Речь идет о перепрофилировании клиник и отделений, которые были предназначены для приема ковидных пациентов. Их стали сокращать, но это была временная работа. Это было понятно во время организации помощи при эпидемии», - сказал Гальперин.

По его словам, главная проблема в том, что люди привыкли к повышенным зарплатам.

«Основные жалобы медработников сейчас в том, что, работая на ковиде, они получали повышенную зарплату и это им помогало себя нормально чувствовать. А сейчас, возвращаясь к зарплатам, которые в реальности, особенно в регионах, они сталкиваются с большими материальными проблемами. Медработники получают низкие зарплаты, а сейчас из-за инфляции и подорожания это особенно бьет по ним. Теряя ковидные надбавки, люди чувствуют, что могут не справиться с нынешней ситуацией», - разъяснил глава «Лиги защиты врачей».

При этом Гальперин высказал мнение, что с темой коронавируса «пора завязывать».