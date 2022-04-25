«Могут не справиться»: В России начали лишать врачей ковидных надбавок
Это была временная работа, при этом с темой коронавируса пора заканчивать, сказал в эфире НСН Семен Гальперин.
В России начали увольнять медиков, временно привлеченных на работу из-за ситуации с коронвариусом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.
Ранее «Коммерсантъ» написал, что в Москве на фоне улучшения ситуации с COVID-19 начали избавляться от медперсонала. По данным издания, врачам в ультимативном порядке предложили написать заявления по собственному желанию, а иногородних попросили выселиться «в течение часа».
«Не совсем так. Речь идет о перепрофилировании клиник и отделений, которые были предназначены для приема ковидных пациентов. Их стали сокращать, но это была временная работа. Это было понятно во время организации помощи при эпидемии», - сказал Гальперин.
По его словам, главная проблема в том, что люди привыкли к повышенным зарплатам.
«Основные жалобы медработников сейчас в том, что, работая на ковиде, они получали повышенную зарплату и это им помогало себя нормально чувствовать. А сейчас, возвращаясь к зарплатам, которые в реальности, особенно в регионах, они сталкиваются с большими материальными проблемами. Медработники получают низкие зарплаты, а сейчас из-за инфляции и подорожания это особенно бьет по ним. Теряя ковидные надбавки, люди чувствуют, что могут не справиться с нынешней ситуацией», - разъяснил глава «Лиги защиты врачей».
При этом Гальперин высказал мнение, что с темой коронавируса «пора завязывать».
«Сейчас волны нет, она может быть объявлена в любой момент, но ковид уже ушел из острой ситуации и превращается в обычную сезонную инфекцию. Нужно пересмотреть отношение к проблеме и инфекции, перестать называть ее эпидемией, мы слишком затянули эту тему, пора с ней заканчивать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В середине апреля иммунолог Николай Крючков говорил НСН, что серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы.
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