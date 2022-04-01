«Глупости и произвол!»: В Госдуме ответили на претензии олигарха Ахметова

Россия готова принимать участие в восстановлении предприятий Донбасса, но не из-за претензий украинских олигархов, заявил в эфире НСН Алексей Чепа. 

Россия готова принимать участие в восстановлении предприятий Донбасса, но украинские олигархи должны предъявлять претензии только к своей власти, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне богатейший бизнесмен Украины, олигарх Ринат Ахметов пообещал взыскать с России выплаты за ущерб, якобы нанесенный в ходе российской военной спецоперации. Он заявил Bloomberg, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме».

«Мы не застрахованы от любых глупостей, которые мы наблюдаем последнее время. Не глупости, а абсолютный произвол, я бы сказал. Я считаю, что предприятия, наверное, будут восстанавливать все-таки с помощью нас, России, но будет восстанавливать народ Донбасса. Если претензии имеет олигарх Ахметов, то олигарх Ахметов должен претензии предъявлять к украинским властям, которые разрушали все, начиная с 2014 года», - отметил Чепа.

При этом депутат отметил, что конкретного решения о дальнейшей судьбе имущества украинских олигархов на территории ДНР и ЛНР нет, все будет решаться индивидуально.

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«Я считаю, что в каждом конкретном случае надо поступать взвешенно, аккуратно, индивидуально. Не будет здесь заранее какой-то схемы», - добавил он.

У SCM Group Ахметова десятки активов, включая шахты в Донбассе, Авдеевский коксохимический завод, энергетические предприятия в Запорожье, Днепре и Мариуполе. Ахметов владеет, в том числе, заводом «Азовсталь» в Мариуполе, на территории которого сейчас укрываются Вооруженные силы Украины и боевики нацбатальонов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОлигархиГосдума
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