Депардье выступил против Путина и пообещал помочь Украине

Французский актер Жерар Депардье осудил специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает AFP.

Анна Нетребко сообщила о возобновлении выступлений

Артист, который в 2013 году получил российское гражданство, осудил президента РФ Владимира Путина за «безумные» действия.

Депардье пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта.

В начале марта Жерар Депардье уже выступил против российской спецоперации, призвав Россию и Украину «сложить оружие и вести переговоры».

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ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ПутинЖерар Депардье
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