Олигарх Ахметов заявил о намерении потребовать от России возмещения ущерба
Украинский олигарх Ринат Ахметов и его компания SCM намерена получить от России выплаты за ущерб, нанесенный в ходе спецоперации России на Украине. Об этом он заявил в беседе с Bloomberg.
«SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии», — сказал Ахметов.
Бизнесмен выразил уверенность, что Украина «потребует и получит все репарации в полном объеме».
Ахметов владеет в том числе заводом «Азовсталь» в Мариуполе, на территории которого сейчас укрываются Вооруженные силы Украины и боевики нацбатальонов.
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