Олигарх Ахметов заявил о намерении потребовать от России возмещения ущерба

«SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии», — сказал Ахметов.

Бизнесмен выразил уверенность, что Украина «потребует и получит все репарации в полном объеме».

Ахметов владеет в том числе заводом «Азовсталь» в Мариуполе, на территории которого сейчас укрываются Вооруженные силы Украины и боевики нацбатальонов.

