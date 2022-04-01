Олигарх Ахметов заявил о намерении потребовать от России возмещения ущерба

Украинский олигарх Ринат Ахметов и его компания SCM намерена получить от России выплаты за ущерб, нанесенный в ходе спецоперации России на Украине. Об этом он заявил в беседе с Bloomberg.

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«SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии», — сказал Ахметов.

Бизнесмен выразил уверенность, что Украина «потребует и получит все репарации в полном объеме».

Ахметов владеет в том числе заводом «Азовсталь» в Мариуполе, на территории которого сейчас укрываются Вооруженные силы Украины и боевики нацбатальонов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлигархиУкраина
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