Штрафы ГИБДД можно будет обжаловать онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы ГИБДД в режиме онлайн. Как сообщает Ura.ru, новый сервис предполагается запустить на платформе сайта госуслуг уже со следующего года. Такое заявление сделали в министерстве транспорта.

Уточняется, что такой сервис будет создаваться, основываясь на пожеланиях пользователей. Поэтому его презентация назначена на 27 августа этого года. Сам сервис в тестовом режиме станет доступен для автомобилистов с 2020 года.

Известия поясняют, что для использования нового портала пользователь должен будет дать согласие на получение электронных заказных писем.

Ранее сообщалось, что установка частных камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения уменьшает уровень аварийности на российских дорогах. Об этом говорилось в докладе министерства экономического развития. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН раскритиковал заявление Минэкономразвития. По его словам, в установке частных камер видеофиксации больше минусов, чем плюсов.

