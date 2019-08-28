За антирадары в автомобилях будут штрафовать

В МВД отмечают, что наличие в салоне автомобиля антирадара, как средства для обнаружения камер на дорогах, их не смущает. Штрафы предназначены для предотвращения опасных ситуаций на дорогах вследствие уменьшения обзора водителю.

П. 7.3 ПДД. "В процессе эксплуатации транспортных средств запрещается установка дополнительных предметов и нанесение покрытий, ухудшающих параметры обзорности с места водителя и светопропускания стекол, а также пассивной безопасности транспортных средств".

Ранее НСН писала, что за состоянием автомобильных дорог будут следить с помощью дронов.



