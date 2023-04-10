Ученые сообщили о рекордном потеплении Мирового океана

В национальном управлении океанических и атмосферных исследований США заявили об установлении рекордной температуры в водах Мирового океана, сообщает The Guardian.

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Исследователи уточнили, что Мировой океан потеплел до 21,1 градуса Цельсия. Семь лет назад был установлен предыдущий рекорд - 21 градус Цельсия.

Специалисты отмечают, что потепление может привести к различным катаклизмам и новым тепловым рекордам.

Ранее «Радиоточка НСН» опубликовала доклад Томского государственного университета, в котором говорится о пользе российских болот в борьбе с глобальным потеплением.

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ФОТО: pixabay.com
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