Ученые сообщили о рекордном потеплении Мирового океана
В национальном управлении океанических и атмосферных исследований США заявили об установлении рекордной температуры в водах Мирового океана, сообщает The Guardian.
Исследователи уточнили, что Мировой океан потеплел до 21,1 градуса Цельсия. Семь лет назад был установлен предыдущий рекорд - 21 градус Цельсия.
Специалисты отмечают, что потепление может привести к различным катаклизмам и новым тепловым рекордам.
Ранее «Радиоточка НСН» опубликовала доклад Томского государственного университета, в котором говорится о пользе российских болот в борьбе с глобальным потеплением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru