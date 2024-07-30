«Глупость и страшилки!»: Климатолог опровергла фатальные изменения климата в Африке
Самые пессимистичные прогнозы предполагают усиление погодных «качелей» лишь к концу XXI века, сказала НСН Нина Зайцева.
Составление численного прогноза более чем на 6-8 дней вперед невозможно, а выводы американских ученых о превращении Западной Африки, Южной Азии и Среднего Запада в США в опасные для жизни зоны — не более, чем глупость и страшилки. Об этом НСН заявила климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева.
Ранее ученые из Университета Пердью (США) установили, что через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут опасными для жизни человека из-за изменений климата. Об этом сообщило издание CNN. Исследовательская команда провела моделирование, используя данные о климатических изменениях и волнах аномальной жары на Земле. По словам Зайцевой, подобные прогнозы не следует воспринимать всерьез.
«Сегодня очень много “страшилок” в интернете. Это абсолютно не научный прогноз, глупость. Даже если брать самые пессимистичные прогнозы, подобный сценарий может стать реальностью в конце XXI века. К тому же человек рассчитан на колоссальный диапазон температурного и влажностного режима. Другое дело, что в конце века могут значительно усилиться погодные “качели”: циклоны будут мощнее, морозы — сильнее. Средняя температура меняется мало — меняются экстремальные температуры. А численный прогноз более чем на 6-8 дней вперед (период жизни циклонов вне тропических широт) невозможен, потому что ослабевают физические связи. А что касается подобных “исследований” — люди, которые не обладают знанием, но крутятся среди тех, кто занимается делом, очень часто хотят быть интересными и придумывают что-то, чтобы их слушали, разинув рот», — сказала Зайцева.
Не станет традиционной и жара в московском регионе, которая наблюдалась этим летом, уверена собеседница НСН.
«Нынешнюю жару нельзя назвать аномальной, потому что аномалия — это период жаркой погоды не менее, чем 10-14 дней. Это аномалия. А в том, что на один-два дня температура повысилась до +30…+32 градусов, ничего страшного нет. Говорить об этом как о тенденции, которая продолжится в ближайшие годы, не стоит», — подытожила она.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области в ближайшие годы будет усугубляться проблема засухи из-за нехватки дождей.
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