«Глупость и страшилки!»: Климатолог опровергла фатальные изменения климата в Африке

«Сегодня очень много “страшилок” в интернете. Это абсолютно не научный прогноз, глупость. Даже если брать самые пессимистичные прогнозы, подобный сценарий может стать реальностью в конце XXI века. К тому же человек рассчитан на колоссальный диапазон температурного и влажностного режима. Другое дело, что в конце века могут значительно усилиться погодные “качели”: циклоны будут мощнее, морозы — сильнее. Средняя температура меняется мало — меняются экстремальные температуры. А численный прогноз более чем на 6-8 дней вперед (период жизни циклонов вне тропических широт) невозможен, потому что ослабевают физические связи. А что касается подобных “исследований” — люди, которые не обладают знанием, но крутятся среди тех, кто занимается делом, очень часто хотят быть интересными и придумывают что-то, чтобы их слушали, разинув рот», — сказала Зайцева.

Не станет традиционной и жара в московском регионе, которая наблюдалась этим летом, уверена собеседница НСН.

«Нынешнюю жару нельзя назвать аномальной, потому что аномалия — это период жаркой погоды не менее, чем 10-14 дней. Это аномалия. А в том, что на один-два дня температура повысилась до +30…+32 градусов, ничего страшного нет. Говорить об этом как о тенденции, которая продолжится в ближайшие годы, не стоит», — подытожила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области в ближайшие годы будет усугубляться проблема засухи из-за нехватки дождей.

