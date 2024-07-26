В ООН заявили об «эпидемии» экстремальной жары в мире

По его словам, миллиарды людей во всем мире сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары. Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила 21 июля самым жарким днем за всю историю наблюдений. 22 июля температура поднялась еще выше, указал генсек.

Земля становится все жарче и опаснее для всех, подчеркнул Гутерриш.

Ранее большинство россиян заявили, что жара влияет на их работоспособность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

